Edremit’te motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Trafik Denetleme Amirliği tarafından hazırlanan yelekler, düzenlenen törenle sürücülere teslim edildi. Yelek dağıtım etkinliğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve protokol üyeleri katıldı.

Trafikte motosiklet sürücülerinin daha görünür olmasını sağlayan reflektif yeleklerin kullanımı konusunda emniyet ekipleri sürücülere bilgilendirme yaptı. Yetkililer, yeleklerin gece ve gündüz trafikte görünürlüğü artırarak can güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Yeleklerini teslim alan motosiklet sürücüleri ise yetkililere teşekkür etti.