Edremit’te otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ülkü Caddesi üzerindeki Hamdi Türe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 35 CGK 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü B.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.