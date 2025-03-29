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Edremit’te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar dereye döndü

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 18:39
  • Giriş: 29.03.2025 18:39
  • Güncelleme: 29.03.2025 18:39
Kaynak: İHA
Edremit’te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar dereye döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Kadıköy Mahallesinde sokaklar ve caddeler göle dödü. Mahalle sakinleri her yağmurda benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. Bölgede su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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