Edremit’te Sol Feminist Hareket çocuk işçiliği ve istismara karşı sokağa çıktı: MESEM’ler kapatılsın

Sol Feminist Hareket, Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırılan çocuklara yönelik istismar ve şiddete karşı eylem yaptı.

Eylemde, Edremit’te MESEM kapsamında okuldan koparılarak çalıştırılan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun, çalıştığı simit fırınında işyeri sahibi tarafından cinsel istismara uğradığı hatırlatıldı. Olayın bir televizyon programında kamuoyuna yansıdığına dikkat çekilen açıklamada, çocuğun ailesinin şikâyetçi olduğu ancak failin hâlâ yakalanmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, istismarın ortaya çıkmasının ardından tanıkların tehdit edildiği ve buna rağmen etkili bir soruşturma yürütülmediği ifade edildi.

Sol Feminist Hareket, yaşananların münferit olmadığını belirterek Sivas’ta ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde staj adı altında çalıştırılan çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarını da hatırlattı. Çocukların okuldan koparılarak işyerlerine yönlendirilmesinin, onları istismar, şiddet, yaralanma ve iş cinayetlerine açık hale getirdiği belirtildi.

"HİÇBİR KIZ ÇOCUĞU YALNIZ BÜYÜMEYECEK"

Açıklamada, çocuk işçiliğini yaygınlaştıran MESEM’lerin ve “dört yeni okul modeli”nin yoksulluğun sonucu olduğu ifade edilerek, emekçi ailelerin çocuklarının bu sistemle ucuz işgücüne dönüştürüldüğü kaydedildi. “Mesleki eğitim” söylemiyle çocukların haklarının gasp edildiği, devletin ise bu sürecin asli sorumlusu olduğu vurgulandı.

Yargı Paketi’ne de dikkat çekilen açıklamada, binlerce şiddet, taciz ve cinsel istismar failinin serbest bırakılmasının kadınlar ve çocuklar açısından güvensizliği derinleştirdiği ifade edildi. Cezasızlık politikalarının şiddeti teşvik ettiği belirtilerek, “Bu düzende hiçbirimiz güvende değiliz” denildi.

Sol Feminist Hareket, çocuklara yönelik istismar olaylarının derhal etkin ve şeffaf biçimde soruşturulmasını, mağdur çocuklara psikolojik, maddi ve hukuki destek sağlanmasını istedi. MESEM sisteminin kapatılması, çocuk işçiliğinin yasaklanması, çocuklara verilen ücretlerin burs olarak ödenmesi ve okula dönüşlerinin sağlanması talepleri yinelendi.

Açıklama, “Hiçbir çocuk, hiçbir kız çocuğu yalnız büyümeyecek; hiçbir kadın yalnız yürümeyecek. Karanlığa teslim olmayacağız” sözleriyle sona erdi.