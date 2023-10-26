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Edremit’te trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.10.2023 14:12
  • Giriş: 26.10.2023 14:12
  • Güncelleme: 26.10.2023 14:13
Kaynak: İHA
Edremit’te trafik kazası: 1 yaralı

Edremit ilçesinde B.T. yönetimindeki 34 BR 9809 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Zeytinli kavşağında refüje çarparak devrildi. 

Sürücü, takla atan otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sürücü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kurtarılan sürücü Edremit Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edildi. Yaralı B.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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