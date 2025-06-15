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Edremit’te trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 12:00
  • Giriş: 15.06.2025 12:00
  • Güncelleme: 15.06.2025 12:00
Kaynak: İHA
Edremit’te trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 ARC 778 plakalı otomobil, Ülkü Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazada araçta bulunan M.B., E.K. ve İ.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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