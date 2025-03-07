Edremit’te yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki İsmail B, Eski Debboy Caddesi’nde ikamet ettiği binanın üçüncü katındaki terastan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail B’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi., Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürüyor.