Edremit’te Yunus Timleri 40 gram bonzai ele geçirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Polis Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmada 40 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Caddesi üzerinde ve ara sokaklarında Motosikletli Polis Timleri’nin yaptığı uygulama esnasında durumundan şüphelenerek bir motosiklet durdurulmak istendi.

“Dur” ikazına uymayan ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet durdurularak 3 kişi göz altına alındı. Yakalanan O.S.’nin üzerinde 40 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ayrıca motosiklette bulunan G.G.’nin GBT sorgulamasında, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kamu malına zarar vermek, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan O.S. ve G.G. Körfez Polis Merkezi Amirliğine işlemlerinin yapılması için teslim edildiler.