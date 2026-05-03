Edson Alvarez'den tepkilere sosyal medyadan yanıt

Fenerbahçe’de Edson Alvarez, Başakşehir karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin son anlarında oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahaya giren Meksikalı futbolcu, Kadıköy’deki tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

Mücadelenin ardından sahada kalan Alvarez, rejenerasyon çalışması yaparken de protestolar sürdü. Deneyimli oyuncu ise bir an tribünlere dönerek, “Sizi duyamıyorum” anlamına gelen bir el hareketiyle karşılık verdi.

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alvarez, hem Başakşehir maçından hem de hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafa yer verdi.

Oyuncu paylaşımında, “Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim.” ifadelerini kullandı.