Edson Alvarez'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncu Edson Alvarez'in sakatlık durumu belli oldu. Ameliyat olan Meksikalı futbolcu , sahalardan 4-6 hafta arasında uzak kalacak.

Bu sezon şu ana kadar birçok sakatlık problemi yaşayan tecrübeli futbolcu şu ana kadar 17 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda bir asist yaptı.

Alvarez sezon başında Premier Lig takımı West Ham'dan kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna dahil olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyanında önemli parçalardan biri olarak görülüyordu.