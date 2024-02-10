Eduart Rroca, Manisa FK’ya imza attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca’yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Rroca, “Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Manisa Futbol Kulübü ile başarılı olmak istiyorum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminin son gününde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor’dan tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transfer Eduart Rroca için gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Rroca, “Uzun yıllardır Türkiye’de forma giyiyorum ve Trendyol 1. Lig daha önce oynadığım, yakından tanıdığım bir lig. Manisa Futbol Kulübü ile ilgili de güzel bilgiler aldım. Hedefleri olan, projeleri olan güzel bir kulüp. Burada elimden gelenin fazlasını vererek takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.