"EEMKON 2026" 14–15 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2026), 14–15 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongre, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından, Hannover Fairs Turkey iş birliğiyle düzenlenecek.

EEMKON 2026’ya İstanbul Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Harbiye’de bulunan merkezde gerçekleştirilecek kongrede, elektrik ve elektronik mühendisliği alanındaki güncel gelişmeler, teknolojik yenilikler ve sektörel sorunlar ele alınacak.

EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Daşdemir, yaptığı davette EEMKON 2026’da katılımcıları aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

AÇILIŞTA SEKTÖRÜN YÖNÜ KONUŞULACAK

Kongre, EEMKON 2026 Düzenleme Kurulu Başkanı Tayfun İşbilen, EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Burak Daşdemir ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılışın ardından Ümit Alan, “Hibrit Zeka Tasarımcılığına Doğru: Yapay Zeka Çağında Mühendisliğin Değişimi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Sonrasında ise Tayfun İşbilen’in moderatörlüğünü üstlendiği “Akıllı Sistemler ve Bağlantılı Gelecek: Teknolojiyle Yeniden Şekillenen Dünya” başlıklı özel panelde; Turkcell Ürün Yönetim Başkanı Ömer Gazimihal, Siemens EnergyTürkiye ve Orta Asya Şebeke Teknolojisi Satış Başkanı Elif Merve Bozer ile HPE Türkiye Hibrit BT Çözümleri Satış Direktörü Mert Sarıkaya, dijitalleşmenin ve bağlantılı teknolojilerin yarattığı dönüşümü ele alacak.

BEŞ FARKLI SALONDA OTURUMLAR DÜZENLENECEK

EEMKON 2026’nın ilk ve ikinci günlerinde başlayacak oturumlar beş farklı salonda gerçekleştirilecek.

Biyomedikal Teknolojiler, Endüstriyel Dijital Dönüşüm ve IIoT, Mühendislik Eğitimi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama ile Akademik Oturumlar programın başlıkları arasında yer alıyor. Biyomedikal alanda optoelektronik retina implantlarından giyilebilir sağlık teknolojilerine, endüstride dijital ikiz, 5G, yapay zekâ ve siber güvenlik uygulamalarından mühendislik eğitiminde proje tabanlı öğrenme ve akreditasyon süreçlerine kadar geniş bir içerik yelpazesi katılımcılarla buluşacak. Yenilenebilir enerji ve enerji depolama oturumlarında ise net sıfır hedefleri, hidrojen teknolojileri, rüzgâr ve hidroelektrik yatırımlarının geleceği ele alınacak. İkinci günün oturumlarından biri de akıllı şehirler ve binalar olarak yer alacak.

Kongreyle eş zamanlı olarak düzenlenecek EEMKON Fuarı, firmalara ürün ile çözümlerini birebir tanıtma imkânı; katılımcılara ise sektördeki güncel gelişmeleri yerinde görme fırsatı sunacak. Elektrik-elektronik mühendisliğinin dönüşüm sürecini tüm boyutlarıyla ele almayı amaçlayan EEMKON 2026, mühendislik disiplinlerinin geleceğine yön vermek isteyen herkes için buluşma noktası olmayı hedefliyor.