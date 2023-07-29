Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Efekan Ender (18), çalıştığı oto tamirhanesinde ruhsatsız pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Soruşturma kapsamında Efekan'ın ölmeden 3 gün önce 7 bin TL karşılığında tüfeği temin ettiği halk otobüsü şoförü Ümit Ö.'nün (58) evine düzenlenen operasyonda 21 tüfek ve 8 tabanca ile 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ajans Haberleri 29.07.2023 21:38 Giriş: 29.07.2023 21:38

Güncelleme: 29.07.2023 21:38 Kaynak: DHA

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