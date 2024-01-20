Efeler 09 SFK ’Çelik’i kadrosuna kattı

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), devre arası transfer çalışmaları kapsamında Manisa Yıldız 45 Spor’dan sağ bek oyuncusu Enis Çelik’i kadrosuna kattı.



Ara transfer döneminde birçok profesyonel takımın peşinde olduğu genç ve yetenekli oyuncu, ligin ikinci yarısından itibaren Efeler 09 SFK forması ile ter dökecek. Futbola TFF 1.Lig ekibi Manisa FK’da başlayan ve burada Akademi Liglerinde 7 sezon forma giyen yeni transfer Enis Çelik, sırasıyla Yunus Emre Bld, Muradiyespor, Manisa 1965 ve Manisa Yıldız 45 Spor’da top koşturdu.

22 yaşındaki sağ bek oyuncusu ligin ikinci yarısında yeşil beyazlı ekibin başarısı için sahaya çıkacak. Efeler 09 SFK’dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Enis Çelik’e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.