Efeler 09 SFK, ilk maçtan galibiyetle ayrıldı



Efeler 09 SFK, sezonun ilk maçında evinde Urfa temsilcisi Viranşehir Belediyespor’u ağırladı. On Numara Sportif Efeler 09 Spor Kulübü, adıyla maça çıkan yeşil beyazlı ekip Didim’de ilk kez profesyonel bir maç oynanmasını da sağladı. Didim Atatürk stadında oynanan karşılaşmayı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, On Numara Sportif Efeler 09 spor kulübü başkanı Mahmut Açıkgöz, Viranşehir belediyespor kulüp yöneticileri birlikte izledi. 50 TL olan maç biletlerine rağmen maçı 700’e yakın Didimli sporsever takip etti. Efeler 09 SFK Mustafa Karaman’ın golüyle ilk maçtan üç puanla ayrıldı.