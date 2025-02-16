Efeler Belediyesi işçileri direniş başlattı

Aydın Efeler Belediyesi'nin şirketi EFEBEL'de, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi 300 temizlik, park bahçe ve fen işleri işçisi, maaşlarının eksik yatırılması ve sosyal haklarının ödenmemesi gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

İşçiler, 11 aydır geriye dönük maaşlarını alamadıklarını ve bu ayda yalnızca dörtte bir maaşlarının yattığını belirtti.

İşçiler, yalnızca maaşlarının değil, sosyal haklarının da ödenmediğini ifade etti. Sendika yetkilileri, fazla mesai ücretleri ve diğer hak edişlerin de uzun süredir yatırılmadığını belirtti. İşçiler, alacaklarının tamamı ödenene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların uzun süredir maaşlarını eksik aldıklarını ve sosyal haklarının da ödenmediğini söyledi.

Özhan, Belediye Başkanı ve ilgili müdürlerle iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak kendilerine bir dönüş sağlanmadığını belirterek, “İşçiler 11 aydır maaşlarının bir kısmını alamıyor. Bu süreçte aileler mağdur oldu, geçim sıkıntısı yaşandı. İşçiler artık dayanacak güçleri kalmadığı için iş bırakma kararı aldı” diye konuştu.