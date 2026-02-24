Efeler Ligi 21. Hafta Fikstürü | Maçlar hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Efeler Ligi 21. hafta heyecanı başlıyor. Voleybolseverlerin en çok merak ettiği konu ise net: Efeler Ligi 21. hafta maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 25 ve 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. İşte gün gün, saat saat 21. hafta fikstürü ve yayın bilgileri…

EFELER LİGİ 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI

21. hafta karşılaşmaları 25 Şubat 2026 Çarşamba ve 26 Şubat 2026 Perşembe günleri oynanacak. Mücadeleler TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV ekranlarından yayınlanacak.

25 Şubat 2026 Çarşamba Maçları

Tarih Saat Salon Maç Yayın 25.02.2026 14:00 ANTALYA (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu) ON HOTELS ALANYA BLD. - SPOR TOTO TVF Voleybol TV 25.02.2026 15:00 ANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu) HALKBANK - FENERBAHÇE MEDICANA TRT Spor Yıldız 25.02.2026 15:00 GAZİANTEP (Şahinbey) GAZİANTEP GENÇLİK SPOR - KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR TVF Voleybol TV 25.02.2026 16:00 BURSA (Cengiz Göllü Voleybol Salonu) BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. - İBB SPOR KULÜBÜ TVF Voleybol TV 25.02.2026 16:00 İZMİR (TVF Atatürk Voleybol Salonu) ALTEKMA - GEBZE BLD. TVF Voleybol TV

26 Şubat 2026 Perşembe Maçı

Tarih Saat Salon Maç Yayın 26.02.2026 20:00 İSTANBUL (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) GALATASARAY HDI SİGORTA - ZİRAAT BANKKART TRT Spor Yıldız

EFELER LİGİ 21. HAFTADA ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

21. haftada dikkat çeken karşılaşmalar arasında HALKBANK - FENERBAHÇE MEDICANA mücadelesi ve GALATASARAY HDI SİGORTA - ZİRAAT BANKKART karşılaşması yer alıyor. Bu maçlar, haftanın en çok aranan karşılaşmaları arasında bulunuyor.

Ayrıca ON HOTELS ALANYA BLD. - SPOR TOTO ve BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. - İBB SPOR KULÜBÜ maçları da haftanın önemli mücadeleleri arasında gösteriliyor.

MAÇLAR HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Efeler Ligi 21. hafta maçları iki farklı platformdan izlenebilecek:

TRT Spor Yıldız

TVF Voleybol TV

TRT Spor Yıldız ekranlarında HALKBANK - FENERBAHÇE MEDICANA ve GALATASARAY HDI SİGORTA - ZİRAAT BANKKART karşılaşmaları yayınlanacak. Diğer müsabakalar TVF Voleybol TV’den canlı olarak aktarılacak.

Efeler Ligi 21. hafta maçları hangi gün?

Karşılaşmalar 25 Şubat 2026 Çarşamba ve 26 Şubat 2026 Perşembe günleri oynanacak.

HALKBANK - FENERBAHÇE MEDICANA maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

25 Şubat 2026 saat 15:00’te TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA - ZİRAAT BANKKART maçı hangi kanalda?

26 Şubat 2026 saat 20:00’de TRT Spor Yıldız’da canlı yayınlanacak.

Efeler Ligi 21. hafta maçları hangi salonda oynanacak?

Karşılaşmalar Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir ve İstanbul’daki belirtilen salonlarda oynanacak.

Efeler Ligi 21. hafta fikstürü voleybolseverleri yoğun bir maç programı ile buluşturuyor. 25 ve 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV ekranlarından yayınlanacak. Haftanın öne çıkan mücadeleleri zirve yarışını doğrudan etkileyebilir. Güncel Efeler Ligi 21. hafta maç saatleri ve yayın bilgileri bu şekilde.