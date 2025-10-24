Giriş / Abone Ol
Efeler Ligi'nde 56. sezon başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 11 Ocak 2026-22 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak - Sezona Şampiyonlar Kupası'nı alarak başlayan Ziraat Bankkart, son 5 yılın 4'ünde lig şampiyonu oldu - 1996'da ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını koruyor

Ajans Haberleri
  • 24.10.2025 12:45
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 56. sezonu yarın başlayacak.

Ligde 2025-2026 sezonu, saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor maçıyla açılacak.

İlk hafta ayrıca geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana'yı karşı karşıya getirecek.

Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek.

- İlk yarı 27 Aralık, lig etabı 22 Mart'ta tamamlanacak

Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar sürecek.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 2. etapta mücadele verecek.

Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

- Ziraat Bankkart son 5 yılın 4'ünde şampiyon oldu

Geçen yıl hem Erkekler CEV Kupası hem de SMS Grup Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart, yeni sezona da iddialı başlıyor. Polonyalı smaçör Tomasz Fornal ve Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'i kadrosuna katan başkent ekibi, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Kulüp tarihindeki 4 lig şampiyonluğunu son 5 sezonda kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonlukların 3'ünü, 2022'nin şubat ayından beri takımın başantrenörlüğünü yapan Mustafa Kavaz yönetiminde elde etti.

- En fazla şampiyonluk yaşayan takım Eczacıbaşı

Ligin geride kalan 55 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

- Efeler Ligi kupası 5 yıldır Ankara'da

Lig şampiyonu 5 sezondur başkentten çıkıyor. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutan Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ve sonuncusu 2019'da olmak üzere 5 kupası bulunan Fenerbahçe takip ediyor.

Galatasaray, Arkas Spor ve Ziraat Bankası'nın 4'er, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT'nin 3'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Büyükdere Boronkay'ın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

- Galatasaray 36 yıldır şampiyon olamıyor

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine 2025'te de son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-1971'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1987, 1988 ve 1989'da üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

- Şampiyonlar

Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 55 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:

TakımŞampiyonluk
Eczacıbaşı12
Halkbank10
Fenerbahçe5
Galatasaray4
Arkas Spor4
Ziraat Bankası4
Arçelik3
Erdemirspor3
Netaş3
İETT3
İstanbul BŞB1
Muhafızgücü1
Büyükdere Boronkay1
SezonŞampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Büyükdere Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005Erdemir
2005-2006Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Lig tamamlanamadı
2020-2021Ziraat Bankası
2021-2022Ziraat Bankası
2022-2023Ziraat Bankası
2023-2024Halkbank
2024-2025Ziraat Bankası
