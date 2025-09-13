Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübünde ilk yılda hedef play-off oynamak

KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, ilk yılda play-off oynamayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Sedat Çelik, AA muhabirine, geçen sezon büyük kulüplerle mücadele ederek güzel bir dönem geçirdiklerini ve şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükseldiklerini söyledi.

Çelik, Efeler Ligi'ne yükselerek önemli başarı elde ettiklerini belirterek, ligi 5'inci ve 8'inci sıralar arasında tamamlayabilirlerse play-off oynayarak Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Güçlü rakipler karşısında hedefe ulaşma gayretinde olacaklarını vurgulayan Çelik, "Efeler Ligi zor, 14 takım var. Çok güçlü rakipler var. Geçen yılın şampiyonu Ziraat Bankası'yla bu sezon 2. hafta kendi evimizde oynayacağız. Ziraat Bankası, Halkbank, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakiplerimiz var. Kolay olmayacak, çalışma ve gayretle olacak. Transferlerimizi tamamladık. 3 yabancı oyuncumuz var. Geçen yılın en skorer oyuncusu Guti bu sene takımımızda mücadele edecek." diye konuştu.

- Fikret Ayan : "Bursa maçıyla güzel başlangıç yapmak istiyoruz"

Başantrenör Fikret Ayan da 5 hafta önce antrenmanlara başladıklarını ve ağırlıklı olarak atletik performans grubuyla çalışmaları sürdüklerini dile getirdi.

Ayan, kadro planlaması ve transferlere değinerek, şunları söyledi:

"İlk yıl Efeler Ligi'ne çıkmış takımlarda mali problemler yaşanıyor. 1.lig ile Efeler Ligi arasındaki mali bütçe açığı çok yüksek. Belediyemizin desteğiyle bu yükü aştığımızı düşünüyorum. İstediğimiz oyuncuları bir şekilde buraya getirmeye başardık. 7 yeni oyuncu transfer ettik. Pasör çaprazımız Guti geçen yıl Efeler Ligi'nde en skorer oyuncu. 4 numara oyuncumuz Bahov, 9 yıldır Türkiye'de oynuyor. Pasörümüz Eemi Tervaportti, daha önceki yıllarda Galatasaray'da yer aldı, Finlandiya Milli Takım kaptanı ve pasörü, Fenerbahçe'den Yasin Aydın, orta oyuncumuz Kemal Kayhan, Yiğit Yıldız, liberomuz Semih Çelik, geçen yılın en iyi manşet alan oyuncusu. Tecrübeli ve genç ekibi bir araya getirdik. Güzel uyum süreci geçirerek 25 Ekim'de Bursa maçıyla güzel başlangıç yapmak istiyoruz."

Hedeflerinden bahseden Ayan, "İlk yıl play-off hedefiyle yola çıktık. İlk yılında takımların çoğu sorunlar yaşıyor. Bu sorunları en asgaride tutup play-off yolunda sezonu tamamlamış oluruz diye temenni ediyorum." dedi.

Ayan, Türkiye liginin çok sert ve mücadeleci olduğuna, müsabakalarda her türlü sonucun alınabileceğine işaret ederek, "2003 yılından beri Efeler Ligi'nde çalışıyorum, yaşadığım en zor liglerden biri olacak diye düşünüyorum. Her maç, her türlü sonuca açık olacak. Her maçta alınan sonuç sürpriz olmayacak." diye konuştu.

Orta oyuncu Kemal Kayhan ise Gebze Belediyesinin oyuncu, salon ve tesis anlamında ciddi yatırım yaptığını belirterek, "Ligde kalıcı olmak için elimizden gelen her şeyi sahada yapacağız. Bu sene ligimize çok kaliteli oyuncular geldi, çok sert bir lig olacağına inanıyorum. Bizim de ligde kalmayı garanti altına almak ve play-off'lara kalma hedefimiz var. " ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Spor Kulübü, 25 Ekim'de oynayacağı ligin ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.