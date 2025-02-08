Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Fenerbahçe: 3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 21. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.



Hakemler: Koray Yılmazgil, Sadık Canyurt

Türsad: İbrahim Emet, Taha Erden, Marco Bojic, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Alexis Wilson, Gjorgi Giorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur, Nikola Gisorgiev, Yusuf Diyar Çetin

Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Yılmaz Üner, Ahmet Samet Baltacı, Baturalp Burak Gündür, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Denis Olek Deniskaryagin, Yasin Aydın, Caner Dengin

Setler: 19-25, 18-25, 21-25