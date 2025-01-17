Efeler’de çevreye duyarlı okullar ödüllendirilecek

Efeler Belediyesi, çevreye duyarlılığı artırmak ve atık yönetimini teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan kampanyayı bu yıl da sürdürüyor.



Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamayı hedefleyen Efeler Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde düzenlediği kampanya kapsamında 500 kilogram atık pil toplayan okullara spor seti hediye edecek. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya kapsamında toplanan atık piller, Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Toplanan pil miktarı ise resmi tutanaklarla kayda geçirilecek. En fazla atık pil toplayan okul; futbol, basketbol, voleybol topları, badminton seti, atlama ipi gibi çocukların ilgisini çekecek çeşitli malzemelerin yer aldığı spor setini kazanacak. Kampanya, 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.



Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hem doğamızı koruyacak hem de öğrencilerimizi bilinçlendirecek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek tüm öğrencileri atık pil toplamaya davet etti.