Efeler’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde makas attığı iddia edilen bir araç, iki otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 09 ES 964 plakalı sürücünün akan trafikte makas attığı iddia edildi.

Tehlikeli hareketler yapan sürücünün, aynı istikamette seyir eden 09 FH 153 plakalı araç ile 35 AJM 375 plakalı aracın kaza yapmasına neden oldu. Kazaya neden olan araç ise hızla olay yerinden kaçtı. Kazada sürücülerden biri yola savruldu. Bir kadın ise araçta sıkıştı.

Işıklı Kavşağı, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların yardımına önce vatandaşlar koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.