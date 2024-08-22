Efeler’in fabrikasında kadınlar üretiyor

Efeler Belediyesi %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, geniş ürün yelpazesi ve kadın emeğine verdiği önemle dikkat çekiyor. Bu modern tesis, hem yerel üretimi destekliyor hem de kadın istihdamını artırarak önemli bir toplumsal rol üstleniyor. Yüksek teknolojiye sahip makinelerde hijyenik koşullarda üretilen ürünler, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişim sağlamak isteyen vatandaşlar için ideal bir seçenek sunuyor. Efeler Belediyesi'nin bu girişimi, ürünlerin tüketiciye ulaşım sürecinin her aşamasında kadınların emeğini öne çıkarıyor.

Kadın Emeği Ürün Fabrikası’nın ürün yelpazesi, zengin çeşitleriyle öne çıkıyor. Satışa sunulan ürünler arasında Efeler Belediyesi’nin kendi tarım arazilerinde yetiştirilen enginar ve karakılçık buğdayının yanı sıra kuru sebzeler, turşu çeşitleri ve yöresel lezzetlere kadar uzanan geniş seçenek imkânı bulunuyor.

Enginar grupları; doğranmış çanak enginar, bebek enginar saplı bebek enginar. Kuru sebzeler; kuru bamya, kuru patlıcan, kuru biber, kuru domates. Karakılçık buğdayından üretilen erişte, yemeklik domates, biber ve kornişon turşuların yanında kestane şekeri, nar ekşisi, kekik suyu ile Ege’nin yöresel yemeklerinden olan yuvarlama ve paşa böreği de fabrikanın geniş üretim yelpazesinde yer alıyor.

Efeler Belediyesi, kadın istihdamına verdiği önemi bu fabrikanın tüm üretim aşamalarında gözler önüne seriyor. Kadın emekçiler, hem belediyenin kendisine ait tarım arazilerinde hem de fabrikada görev alarak üretim sürecinin tamamında yer alıyor. Bu yaklaşım, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olurken, toplumsal cinsiyet eşitliğine de katkıda bulunuyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini vurgulayarak, “Efeler Belediyesi Kadın Emeği Ürün Fabrikası, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimin zorlaştığı bu dönemde önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor” dedi. Yetişkin, kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artmasıyla birlikte, toplumun genel refahının da yükseleceğine dikkat çekti.

EFE BAKKALLAR VE ONLİNE SATIŞ İLE TÜKETİCİYE SUNULUYOR

Fabrikada üretilen ürünler, Efeler Belediyesi'nin sağlıklı ve ucuz gıda sunma misyonunun bir parçası olarak, Efe Bakkallar ve efelerpazari.com adresli online alışveriş sitesinin yanı sıra çeşitli belediyelere ait satış noktalarında tüketiciyle buluşmayı bekliyor. Bu sayede, vatandaşlar hem uygun fiyatlı hem de kaliteli gıdalara kolayca erişebiliyor.

Efeler Belediyesi %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, ürün yelpazesi yöresel lezzetlerden global tatlara kadar geniş bir seçenek sunuyor. Bu çeşitlilik, farklı damak zevklerine hitap ederken, yöresel ürünleri modern tüketici talepleriyle buluşturuyor. Fabrikanın sunduğu ürünler, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte geniş bir kitleye hitap ederek, çeşitli beslenme alışkanlıklarına ve damak tatlarına cevap veriyor.