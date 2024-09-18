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Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği konserlerinin ilki 22 Eylül'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 21:52
  • Giriş: 18.09.2024 21:52
  • Güncelleme: 18.09.2024 21:52
Kaynak: AA
Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği konserlerinin ilki 22 Eylül'de başlıyor

Barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu, saat 21.00'da Efes Antik Kenti'nde beğeniye sunulacak.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahnede olacak.

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