Efes Antik Kenti özel etkinlik için kapatıldı: Yurttaşlar protesto etti

Efes Antik Kenti'nde Wind Star Cruise Gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemek organizasyonu nedeniyle ziyarete gelen turistler içeri alınmadı. Yurttaşlar durumu protesto etti, yaşananlara sosyal medyadan da tepkiler geldi.

Windstar Cruises şirketinin gemisinin 2017 yılından beri düzenlediği Efes Antik Kenti'nde akşam yemeği organizasyonu bu yıl tepki gördü.

Organizasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi’ni akşam ziyarete gelen turistler içeri alınmadı. Yurttaşlar önce slogan ve alkışlarla ardından da 10. Yıl ve İzmir Marşı söyleyerek yemeği protesto etti.

Protestoyu önce oturdukları masalardan videoya çeken cruise yolcuları, bir süre sonra antik şehirden ayrıldı. Antik şehrin turistlere yemek organizasyonu için kullanılması ve kapatılmasına ise sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bu yıl ‘gece müzeciliği’nin başlamasıyla ve örenyerinin gece yarısına kadar açık tutulmasıyla birlikte, antik kente daha fazla insan çekilmesi planlanıyor.

ETKİNLİK 7 YILDIR YAPILIYOR VE ZİYARETÇİLERE KAPATILIYORDU

2017’den bu yana şirket gemi yolcularını Efes Antik Kenti’ne götürüp, kentte ayakta kalan en görkemli yapılardan Celsus Kütüphanesi’nin önünde akşam yemeği veriyor. Beyaz örtülü masaların kurulduğu yemek organizasyonuna bir oda orkestrası da eşlik ediyor, beyaz eldivenli garsonlar servis yapıyor. Yemek sırasında Efes’in bu kısmı diğer ziyaretçilere kapatılıyor.