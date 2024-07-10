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Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes grubun bira fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.

Güncel
  • 10.07.2024 13:05
  • Giriş: 10.07.2024 13:05
  • Güncelleme: 10.07.2024 13:34
Kaynak: Haber Merkezi
Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti
Fotoğraf: Depophotos

Anadolu Efes grubu bira fiyatlarında indirime gitti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı.

10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile fiyatlar şu şekilde:

 *Efes kutu* 72 ₺

*Efes şişe* 70+2 ₺

*Efes Serçe* 55 ₺

*Malt kutu* 68 ₺

*Malt şişe* 66+2 ₺

*Mini Malt* 45 ₺

*Xtra*     90 ₺

*Shot*.   60₺

*Bremen* 55 ₺

*Bremen yüksek alkol* 80₺

*Özel seri şişe* 75₺

*Özel seri kutu* 75₺

*Glütensiz* 90 ₺

*Filtresiz* 75 ₺

*Miller küçük* 70₺

*Miller büyük* 85₺

*Miller kutu* 85 ₺

*Belfast şişe* 75₺

*Belfast kutu* 75₺

*Bud şişe* 85₺

*Bud kutu* 85₺

*Becks şişe* 75₺

*Becks kutu* 75₺

*Corona* 110 ₺

*Amsterdam kutu* 115 ₺

*Amsterdam şişe* 115 ₺

*Erdinger* 115₺

*Hoagarden* 115₺

*Leffe* 120₺

*Düvel* 150 ₺

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