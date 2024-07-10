Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes grubun bira fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.
Anadolu Efes grubu bira fiyatlarında indirime gitti.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı.
10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile fiyatlar şu şekilde:
*Efes kutu* 72 ₺
*Efes şişe* 70+2 ₺
*Efes Serçe* 55 ₺
*Malt kutu* 68 ₺
*Malt şişe* 66+2 ₺
*Mini Malt* 45 ₺
*Xtra* 90 ₺
*Shot*. 60₺
*Bremen* 55 ₺
*Bremen yüksek alkol* 80₺
*Özel seri şişe* 75₺
*Özel seri kutu* 75₺
*Glütensiz* 90 ₺
*Filtresiz* 75 ₺
*Miller küçük* 70₺
*Miller büyük* 85₺
*Miller kutu* 85 ₺
*Belfast şişe* 75₺
Anadolu Efes indirime gitti güncel satış fiyatları— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 10, 2024
10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir;*
*Efes kutu* 72 ₺
*Efes şişe* 70+2 ₺
*Efes Serçe* 55 ₺
*Malt kutu* 68 ₺
*Malt şişe* 66+2 ₺
*Mini Malt* 45 ₺
*Xtra* 90 ₺
*Shot*. 60₺
*Bremen* 55 ₺
*Bremen… https://t.co/3SLPDJQC5D
*Belfast kutu* 75₺
*Bud şişe* 85₺
*Bud kutu* 85₺
*Becks şişe* 75₺
*Becks kutu* 75₺
*Corona* 110 ₺
*Amsterdam kutu* 115 ₺
*Amsterdam şişe* 115 ₺
*Erdinger* 115₺
*Hoagarden* 115₺
*Leffe* 120₺
*Düvel* 150 ₺