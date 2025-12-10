Efes kötü gidişe son vermek istiyor

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 15. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak. Roig Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.30’da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, Euroleague’de geride kalan 14 haftada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Bu sezon organizasyonda 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise averajla 4. basamakta bulunuyor.

14. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Anadolu Efes ile Valencia Basket, Euroleague’de 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 2003 yılından bu yana oynanan 13 maçın 6’sını Anadolu Efes, 7’sini ise İspanyol temsilcisi kazandı. Geçen sezon Eurocup'ta mücadele eden Valencia ile lacivert-beyazlılar, bir sezon aranın ardından yeniden Euroleague’de karşılaşacak.

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 890. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, şimdiye kadar Avrupa arenasında oynadığı 889 karşılaşmada 499 galibiyet, 390 yenilgi yaşadı.

Efes, Valencia deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde Avrupa’daki 500. zaferine ulaşacak.

Öte yandan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague’de 642. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda geride kalan 641 karşılaşmada 342 galibiyet, 299 mağlubiyet aldı.