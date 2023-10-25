Efes Kültür Yolu Festivali 28 Ekim'de başlayacak

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin onuncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali, 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası, özel etkinlik, açık hava konserleri, söyleşiler ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü restoran değerlendirme sistemi Michelin tarafından 2023 yılında İstanbul ve Bodrum ile beraber Türkiye rehberine dahil edilen İzmir'in gastronomik zenginlikleri de festivalde ele alınacak.

Folkart Galeri'de "Karanlıkta Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi" açılacak. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez kamuoyuyla paylaşılan 150 yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte Atatürk'ün kullandığı bilinmeyen objeler yer alacak.

Program kapsamında 3 Kasım'da Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından "Kamelyalı Kadın" balesi, 4 Kasım'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın "Ege Senfonisi" konseri, 5 Kasım'da ise Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile şef Eray İnal yönetiminde "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında Türk sinemasının iki usta ismi Türkan Şoray ve Ediz Hun ile söyleşi yapılacak.