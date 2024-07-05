Efes Selçuk afetlere karşı birleşti: Dayanıklı Kent Deklarasyonu ilan edildi

Efes Selçuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, afetlere karşı Efes Selçuk Belediye Meclisi tarafından ortak bir deklarasyon yayınlanması gerektiğini ifade etmesinin ardından, Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu imzalandı.

BİRGÜN EGE

Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu’nu imzalayarak, kentin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için adım atmayı taahhüt etti.

CHP ve AKP'li meclis üyeleri tarafından imzalanan deklarasyonda, “Kentimizin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için, başta belediyemiz ve kentimizin sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgili ve sorumlu aktörlerle birlikte gerekli hazırlık, tedbir ve stratejileri planlamayı, uygulamayı ve sürdürülebilir kılmayı görev bildiğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, dayanıklı bir Efes Selçuk için gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz” denildi.

Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu metnini imzalayan meclis üyelerine teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu’nu her meclis üyemiz tek tek okudu, sonrasında da imzalarını aldık. Bu imzalarımızın arkasında durarak daha fazla önlem alınmış, daha fazla düşünülmüş ve Efes Selçuk’un her türlü riske karşı daha fazla korunaklı hale gelmesi esas umudumuz olacak. 17 Ağustos 2023 tarihinde başlattığımız akademik bilgiler ve çalıştaylarla devam eden Dayanıklı Kent Konferansı’nın önümüzdeki Ağustos ayında en azından somut çıktısı olan bir vizyon kitapçığının ve en azından neler yapmamız gerektiğine dair de çok kısa sürede bir yazılı basımının olması gerektiği kanaatindeyiz ki; yol haritamızı buna göre belirleyelim” dedi.

Yerel yönetimlerin afetlerle mücadele sürecinde etkin bir şekilde rol almasının önemine değinen Ceritoğlu Sengel, “Şöyle bir şey var bunu söylemeden edemeyeceğim. Her terör saldırısında oluyor, bazen afetlerde ve yaşadığımız acılarda da oluyor. Bir vatandaş olarak konuşuyorum şu anda, acı çekiyoruz, üzülüyoruz. 'Geçmiş olsun diyoruz. Bunlar bana sonuç odaklı gelmiyor. Eğer bizim bir mührümüz varsa bu mührü düzgün kullanmayı yeğlerim her zaman. O yüzden tüm meclis üyelerimize imzaları için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri tarafından imzalanan deklarasyon metni şu şekilde:

"Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu

Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında depremler, yangınlar, iklim krizi, seller ve daha pek çok doğal afet riski büyük zarara, can kayıplarına ve felaketlere sebep olmaya devam ediyor.

Maalesef söz konusu risklerin tehdit ettiği kentlerden biri olan Efes Selçuk’ta, biz de geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir yangın felaketi ile karşı karşıya kalarak kentlerimizin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu yeniden acı bir deneyimle yaşadık.

Bizler aşağıda imzası bulunan meclis üyeleri ve Efes Selçuk’a sevgi ve aidiyet duygusuyla bağlı olan tüm kişi ve kurumlar olarak; kentimizin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için, başta belediyemiz ve kentimizin sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgili ve sorumlu aktörlerle birlikte gerekli hazırlık, tedbir ve stratejileri planlamayı, uygulamayı ve sürdürülebilir kılmayı görev bildiğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, dayanıklı bir Efes Selçuk için gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz."