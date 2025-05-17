Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: Direnişle büyüdük

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ikinci döneminin ilk yılını değerlendirirken siyasi ve ekonomik baskılara karşı halkla birlikte yürütülen direnişi ve üretimi vurguladı. “Bizi topal ördek yapmaya çalışıyorlar ama biz direnerek büyüyoruz” diyen Sengel, yerel yönetimlere yönelik müdahalelere ve kaynak kesintilerine rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

19 Mayıs mitingiyle ilgili düşüncelerini aktaran Sengel, “19 Mayıs, Kurtuluş’un ilk adımıydı. Aynı coşkuyla, ‘Bir an önce seçim’ sloganıyla sesimizi yükselteceğiz. Sanıyorum şimdiye kadarki en büyük mitinglerden birine tanıklık edeceğiz” dedi. 19 Mart’taki görevden almalar sonrası İstanbul Saraçhane’deki dayanışma sürecine katıldığını belirten Sengel, halkın tepkisinin yalnızca örgütlü yapılarla değil, aşağıdan gelen bir dalgayla şekillendiğini vurguladı. Sengel şunları dile getirdi: “Gençler, aileler, yurttaşlar sokaktaydı. Bu değişimin yalnızca yukarıdan değil, aşağıdan gelen bir ateşle mümkün olduğunu gördük. Gençlerin ve onları yetiştiren ailelerin bu halkanın bir parçası olmak istemesi, Türkiye’nin dört bir yanında halkın haklı taleplerini sokakta dile getirmesinin bir kanıtıydı. 19 Mart, halkın çığlığıydı.”

‘EKONOMİK KAYYUMDUR’

Meryem Ana Otopark gelirlerine el konulmasına tepki gösteren Sengel, “Aralık 2023’te Tarım ve Orman Bakanlığı bunun sinyalini vermişti. O zaman da Efes Selçuk Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarımızla ve halkımızla birlikte tepki göstermiştik. Ancak görünen o ki, Bakanlığın Meryem Ana gelirlerine bizden daha çok ihtiyacı varmış. 1 milyar 200 milyon liralık bütçemizin 700 milyon liralık kısmı Meryem Ana’dan geliyordu ve bu gelirler tamamen elimizden alındı. Bu açıkça ekonomik kayyumdur” diye konuştu.

‘ASLA TAVİZ VERMİYORUZ’

Gelirlerin kesilmesine rağmen yapılan hizmetleri anlatan Sengel “Geçen dönemden beri birçok zorlukla mücadele ettik. 2019’da, AKP’den ittifaksız şekilde devraldığımızda gerçekten kötü bir bütçeyle karşılaşmıştık ama 5 yıl içinde bunu toparladık. Bu yıl ise yaşadığımız ekonomik baskılara rağmen sosyal yardımlardan asla vazgeçmeden belediyecilik yapmayı sürdürüyoruz. Her gün yaklaşık bin çocuğa 10 TL’ye yemek veriyoruz. Aşevimiz, mama ve bez desteğimiz, kira yardımlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘HER PROJEYİ BÜYÜTÜYORUZ’

Kadın odaklı projelere ilişkin konuşan Sengel, “Geçen dönem başlattığımız tarım işçisi kadınların çocukları için açtığımız Masal Evi’nin kapasitesini artırıyoruz. Kooperatifimizi büyütüyor, alımlarını artırıyoruz. Tüm çocuk atölyeleri ücretsiz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz faal. Kadınlara yönelik ücretsiz hukuki desteklerimiz de sürüyor” dedi.

Son olarak Sengel, söyle konuştu: "Bütün stratejimizi daha en başta oluşturmuştuk. Evet, bizi topal ördeğe çevirmeye çalışıyor olabilirler ama biz emin adımlarla, insan odaklı tüm projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçen dönem pandemi gibi zorlu süreçler yaşadık ama bir şekilde ekonomik olarak omurgamızı dik tutmayı başardık. Bu dönem ise omurgamızı kırmaya çalışanlara karşı direniyoruz. Dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yalnız yürümediğimizi bilmek çok kıymetli. Bu süreçte destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da teşekkür ediyorum.”