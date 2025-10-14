Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: “Yurttaştan kesmeyeceğiz”

Yerel yönetimlerin mali bağımsızlığının giderek daraldığı bir dönemde, Efes Selçuk Belediyesi de gelir kalemlerinin merkezi yönetime devredilmesiyle ciddi bir bütçe kaybı yaşadı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, BirGün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada belediyelerin Ekim aylarında hem tarife cetvellerini hem de bütçelerini belirlediklerini hatırlattı. Sengel, 2025 yılı için belirledikleri 1 milyar 200 milyon liralık bütçenin kısa süre içinde gelir kalemlerinin ellerinden alınmasıyla fiilen düşürüldüğünü söyledi.

Sengel, “Geçen sene 2024 itibarıyla 2025 yılı bütçemizi hazırladığımızda Meryem Ana girişi ve Efes Altkapı Otoparkı gelirlerimiz arasındaydı. Bu sene Ekim ayında bütçemizi oluşturduk, ancak Kasım ayında Meryem Ana geliri ve otoparkı elimizden alındı. Şimdi de Efes Alt Kapı Otoparkı elimizden alındı. Normalde bütçemiz enflasyon oranında artmalıydı. Enflasyon yüzde otuzlarda görünse de gerçekte yüzde ellileri aştı. Buna rağmen Selçuk Belediyesi tarihinde ilk defa, gelirlerimizin tek tek alınması sonucu 2026 itibarıyla bütçemiz 2025’ten daha düşük hale getirildi” dedi.

Sengel, bu durumu “giderlerimiz artarken bütçemizin küçültülmesi” olarak tanımladı ve şöyle devam etti: “Bu, sadece rakamsal bir küçülme değil; belediyelerin varlıklarına ve yerel demokrasinin özüne dönük bir müdahale. Tarihinde ilk kez Selçuk Belediyesi’nin bütçesi enflasyonun tersine küçültülüyor. Utanması gerekenler umarım utanırlar. Ama biz bu kentte halk için üretmeye, bütçemizi büyütmeye ve kentimizi yönetme inadımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

HALK CEZALANDIRILIYOR

Belediyenin bütçesinin küçültülmesinin esasen halkı cezalandırma girişimi olduğunu vurgulayan Sengel, “Bütçemiz ne kadar kısıtlansa da asıl yapılan muhalif belediyelere değil halka eziyet etmektir. Ama biz halkı ezdirmeyeceğiz. Ne olursa olsun, emekçiden, yoksuldan, çocuktan, gençten, ihtiyaç sahibinden kesmeyeceğiz” diye konuştu.

Sengel, bu süreçte sosyal destekleri aksatmadıklarını, tersine genişlettiklerini belirtti. Sengel şunları dile getirdi: “Meryem Ana gelirleri elimizden alındığında ‘Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’ projesini başlattık. Çocuklara on liraya öğle yemeği sağlayan, güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi mümkün kılan bir dayanışma sistemi kurduk. Bütçemiz lime lime edilmesine rağmen bu hizmetin ikincisini açtık. Efes Alt Kapı Otoparkı da elimizden alındı, ama biz öğrenci otobüsünü üçe çıkardık. Hiçbir şey bizi halkımıza hizmet etmekten alıkoyamayacak.”

BELEDİYEYİ BATIKTAN ALDIK

Sengel, 2019’da göreve geldiklerinde AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle belediyenin ağır bir ekonomik krizde olduğunu vurgulayarak, “Belediyeyi aldığımızda dört aydır işçi maaşları ödenmemişti. Esnaf bize mal satmak istemiyordu, çalışanlarımız icralıktı. Biz bu bütçeyi toparladık, beş yılın sonunda sağlam bir mali yapı kurduk. 2024 Mart ayı itibarıyla ikramiye borcumuz kalmamıştı, maaşlar düzenli ödeniyordu, çalışanlara zam da yaptık. Ekonomik öngörüyle hareket ettik ve bugün hâlâ o sayede ayakta duruyoruz. Ama artık ne yazık ki hepimizin ocağına incir ağacı diktiler” dedi.