Efes Selçuk JES için yeniden direnişe geçiyor

Daha önce Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri ve vatandaşların direnişiyle iki kez iptal ettirilen projenin yeniden gündeme gelmesiyle Selçuk Kent Konseyi öncülüğünde yeniden direnişe geçen vatandaşlar bir kez daha “JES’E HAYIR” demeye hazırlanıyor.

Efes Selçuk Belediyesi ve Selçuk Kent Konseyi iş birliğiyle geçen hafta Çamlık, Havutçulu ve Gökçealan köylerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılan vatandaşlar 15 Ekim Salı günü saat 10.00’da Havutçulu’da bir araya gelecek. İlgili firma tarafından düzenlenmek istenen toplantıya izin vermemek amacıyla bir araya gelecek vatandaşlar günlerdir “JES’e hayır” diyerek, bir kez daha direneceklerini belirttiler.

BİR KEZ DAHA JES’E HAYIR

15 Ekim Salı günü gerçekleşecek direniş öncesi düzenlenen imza kampanyasına destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarıma, doğaya ve insan sağlığına geri dönüşü olmayan projeye bir kez daha karşı çıkacaklarını belirterek; “JES’E Hayır. 15 Ekim Salı günü saat 10.00’da Havutçulu Köyü’nde hep birlikte yeniden direneceğiz. Daha önce nasıl iki kez iptal ettirdiysek halkın gücüyle tekrar iptal ettireceğiz” dedi.

Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat doğa, tarım ve insan sağlığı açısından risk oluşturan projeyi ancak halkın örgütlü gücünün durdurabileceğini belirterek; “Havutçulu, Gökçealan ve Çamlık üçgeninde yapılmak istenen santral bu bölgenin sarı öküzüdür. Bu sarı öküzü kolay kolay vermeyeceğiz. Maden ve enerji şirketlerinin toprak gaspı, tarıma yönelik saldırıları, bu bölgede hiçbir zaman sonuç almayacaktır. Biz üç kuruş kar sağlamaya çalışan şirketlere pabuç bırakmayız. Bu bölge tarımla geçinen bir bölgedir ve bölge halkı kendi bölgesini korumayı bilecektir” diye konuştu.