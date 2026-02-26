Efes Selçuk'un direnişi belgeselle anlatıldı

BirGün Gazetesi ev sahipliğinde hazırlanan Meryem Ana Evi Direnişi belgeselinin gösterimi, İzmir Mimarlık Merekzi’nde gerçekleşti. Yerel yönetimlere yönelik ekonomik ve idari kayyum uygulamalarını, Efes Selçuk’un Meryem Ana Evi Direnişi temelinde ele alan belgesel, BirGün Gazetesi muhabiri Aycan Karadağ yönetmenliğinde hazırlandı.

Gösterimin ardından, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, BirGün yazarı Timur Soykan ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın katıldı.

Efes Selçuk’ta 24 Kasım 2024 tarihinde başlayan Meryem Ana Evi Direnişi’ni konu alan belgesel, katılımcılardan yoğun ilgili gördü. Direnişin, belediye ile halkın el ele verdiği bir mücadele olması nedeniyle Türkiye tarihinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Aycan Karadağ, “Genelde halk, geleceğine sahip çıkmak için eylemler yapar. Yerel yönetimler destek olmaz ya da yerel yönetim bir şeyler yapmak ister ama halk destek olmaz. Ancak Efes Selçuk’ta herkesin mücadele ettiğini gördük. Bu da bizim bu mücadeleyi kayda geçirmek istememize neden oldu. Bu çalışma için verdikleri destekten dolayı Efes Selçuk Belediyesi’ne ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belgeselin ardından gerçekleşen söyleşinin moderatörü Dilek Gappi, farklı kayyum uygulamalarının Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşandığını İzmir üzerinden örneklendirerek, “Türkiye adına, Türkiye’nin tarihine not düşülmesi adına; bir halkın, bir kentin ayağa kalkarak hakkını araması bence çok değerli bir mücadele. Başta Filiz Başkan olmak üzere direnişe katılan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Aycan Karadağ başta olmak üzere belgesele emek veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık öyle bir noktadayız ki; evet, Efes Selçuk bir sembol. Son bir haftada İzmir bambaşka bir mücadele veriyor. Üç binasına birden el konulmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Bu direniş öykülerinden Türkiye’nin çok daha güçlü modeller çıkaracağına eminim” ifadelerini kullandı.

EFES SELÇUK’UN DİRENİŞİ TÜRKİYE’NİN BİR PARÇASI

BirGün yazarı Timur Soykan ise Efes Selçuk’un direnişinin izlerinin Türkiye’nin dört bir yanında görülebileceğini belirterek, “Belgeselde emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. O soğuk havaya rağmen direnişin sıcaklığını hissettiren, dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu ve insanın ancak direnerek, mücadele ederek var olabildiğini anlatan çok güzel bir belgesel olmuş. Bu bir kuşatma; Selçuk’ta bir pilot uygulama var. Selçuk aslında bütünün bir parçası. O bütünde halkın iradesini kabullenememe, halkın iradesini gasp etme anlayışı var. Her yerde halk bir şeyleri korumak zorunda kalıyor. Selçuk’ta gördüğümüz ve Türkiye genelinde de yaşadığımız durum şu: Halkla inatlaşan bir iktidar var. Halkla ne kadar inatlaşırsanız o kadar kaybedersiniz. Bu Selçuk’ta da böyle olacak, Türkiye genelinde de böyle olacak. Selçuk, bu belgesel ile bunu tarihe yazan ilçelerden biri olacak” diye konuştu.

SELÇUK TEK BAŞINA KURTULAMAZ

Yaşar Aydın da kolektif mücadelenin önemine dikkat çekerek; “Bir direnenler var, bir de o direnenleri bu noktaya itenler var. Başka bir ülkede Selçuk halkı bu kadar direnirken buna kulaklarını kapatan bir iktidarla karşılaşmazsınız. Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşananlar bunun versiyonları aslında. Ülke bir yol ayrımında. ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diye bir slogan atılıyor. Selçuk’un artık tek başına kurtulma şansı yok. Bu yüzden birleşmek zorundayız. Bu yol ayrımında birleşemezsek geçmiş olsun. Değişim kolay değildir ama şimdi ülkemizi değiştirmek durumundayız. Harekete geçtiğinizde sizinle birlikte yürüyecek milyonlar var” dedi.

AMAÇ, BELEDİYE İLE HALKI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Meryem Ana Direnişi’nin, merkezi yönetimin yerel yönetimleri halktan uzaklaştırma ve halkla arasını açma anlayışının bir sonucu olduğunun altını çizerek, “Direnişin en zor anını belgeselde de izledik. Arkadaşlarım aşağıya indirildi. İlçemizde ilk kez TOMA gördük. Belediyeler, halkın en kolay ulaştığı ve en hızlı çözüm beklediği kamu kurumlarıdır. Direnç noktamız belgeselde de çok iyi anlatılmış. Devletin sosyal devlet anlayışı gereği yapması gereken birçok şey zaten yapılamıyor. En basitinden, çocuklara öğle yemeği verilmiyor. Evde annelerin hazırlayabileceği, sağlıklı gıdaya uygun maliyetle erişilebilecek bir ortam yok. Doğal olarak vatandaş belediyeden talep ediyor. Ancak bunu ikame edecek bir sosyal devlet anlayışı olmadığı için bu görev belediyelere kalıyor. Amaç sadece gelirlere el koymak değil; bizimle yurttaşların arasını açmak, belediyelerle vatandaşı karşı karşıya getirmektir” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin uğradığı ekonomik kayba rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla direndiğini vurgulayan Sengel, “Kolektif bir mücadele var. Emekçi, maaşı için; halk, geleceği için sahip çıktı. Sosyal yardımdan, Efeslim Kart’tan, çocuktan ve emekçiden kesmemizi istediler. İlk günden beri şunu söyledik: Ne olursa olsun; belki yarım maaş ödeyeceğiz, belki ücretsiz izinler olacak ama bir emekçiyi işten çıkarmayacağız. İhtiyaç sahibinden dayanışmamızı esirgemeyeceğiz. Çocuklara verdiğimiz ücretsiz kursları kapatmayacağız. Gençlerin ilk cep harçlıklarını kesmeyeceğiz” diye konuştu.

Söyleşinin ardından katılımcılar Meryem Ana Evi direnişinden karelerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdiler.