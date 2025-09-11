Efes Selçuk’a temiz su geliyor

Efes Selçuk’un uzun yıllardır beklediği sağlıklı ve içilebilir musluk suyuna kavuşuyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberindeki İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı Emre Sardoğan ve İZSU Bürokratları ile birlikte Kuyumcu’daki çalışmaları yerinde inceledi.

İZSU 2. Bölge Daire Başkanı Emre Sardoğan, süreç hakkında bilgi vererek, “Yaklaşık iki yıl boyunca orman izinleri için uğraştık. Başkanımızın desteğiyle izin sürecini tamamladıktan sonra imalata başladık. Büyük bir kaya kırımı gerçekleştirildi ve 500 metrelik hat döşendi. Şimdi son kuyu bağlantıları yapılıyor. Borularda klor temizliğinin ardından, önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa depoya su verilecek” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Efes Selçuk’un sağlıklı içme suyuna kavuşmasının önemini vurgulayarak, “İZSU Genel Müdürümüzden daire başkanlarımıza kadar tüm ekip, adeta Ferhat gibi dağları delerek kente çok daha kaliteli su kazandırmak için çaba sarf etti. Yıllardır arzu edilen ve kalitesine inandığımız bu suyun bağlanması gerçekten çok kıymetli. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.