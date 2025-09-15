Efes Selçuk’ta Ferdi Zeyrek anısına futbol müsabakası düzenlendi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya, İzmir, Aydın ve Manisa’dan gelen 17 takım katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Ferdi Zeyrek Efes Selçuk Futbol Müsabakaları”, hafta sonu sporseverleri bir araya getirdi. İzmir, Aydın ve Manisa’dan gelen 17 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva, iki gün boyunca heyecan ve coşkuyla devam etti.

Müsabakalar sonunda Göztepe şampiyonluğu elde ederken, Davutlarspor ikinci, Altınordu üçüncü, Manisa Yıldızspor 45 ise dördüncü oldu.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına düzenlenen turnuvaya, özellikle U11 (2015 doğumlular) kategorisinde büyük ilgi gösterildi. Organizasyonun önemine değinen Organizatör Özgün Özen, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e destekleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"2015 doğumlu U11 Gruplarına özel bir turnuva düzenledik. Organizasyonumuzun ismi Ferdi Zeyrek Anısına. Bundan sonra her zaman Ferdi Başkan’ın ismini yaşatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden böyle bir organizasyon düzenledik.”

Tören alanı ve Selçuk İlçe Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmalarda hem çocuklar sahada keyifli anlar yaşadı hem de aileler tribünlerde büyük gurur yaşadı.