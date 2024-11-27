Efes Selçuk’ta Meryem Ana Evi nöbetine müdahale

Efes Selçuk’ta Meryem Ana Evi nöbeti dördüncü gününde çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

İlçe kaymakamlığı koordinasyonunda nöbet alanına gelen jandarma kuvvetleri saat 03.30’da alana gelerek belediye başkan yardımcılarının da olduğu 6 kişilik grubu jandarma kontrolünde aşağı indirildi. Nöbet alanında sadece Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Başkan Yardımcısı Erhan Güzel kaldı.

Çevik kuvvet ekiplerinin Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i ikna çabalarına karşı Sengel gişe önünde oturmaya devam edeceğini belirtti. Nöbet alanında sadece Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Başkan Yardımcısı Erhan Güzel kaldı. Başkan Sengel Meryem Ana Evi otoparkı gişesi önünde oturmaya devam etti.

Meryem Ana Evi önünden açıklama yapan Ceritoğlu Sengel, “Gece yarısı saat 3.30’da akşam üstü tebliğ edilen kaymakamlık yazısı 24 saat dolmadan ifa edilmek üzere TOMA'lar, çevik kuvvet geldi. Hep yüz yüze baktığımız 3-4 kamu kurumu, diğer kamu kurumunu ne yazık ki haklarını almak için uğraşan belediye başkanını ve belediyesini tahliye edecek. Bu acelenin neden olduğunu anlayamadığım için üzülüyorum" dedi.

"EFES SELÇUK BELEDİYESİ HALK DEMEK"

Ceritoğlu Sengel şunları dile getirdi: "Yürütmeyi durdurma talepli dava açmış olmamıza rağmen, yasal sürenin sonuna kadar beklenebilecekken, beklenmemiş olmasına üzülüyorum. Üzülüyorum, çünkü kendi mekânım olsa çeker giderim, kendime yeni iş kurarım derim ama o emekçinin hakkı, vebali herkesin üzerine olsun. Fakir fukaranın ekmeğinde gözü olanların vebali üzerinde olsun. Efes Selçuk Belediyesi halk demek. Halkın cebine göz dikenlerin ve de kılını bile kıpırdatmayıp o yüzde 60’larla ne yapıyorlar diyenlere vebali üzerlerine olsun. Nasıl yüzde 40lar Efes ören yerlerinde gittiyse, nasıl ne yazık ki Efes alt kapı otoparkının yeri değiştirilip esnafta 100 metrekare dükkanlarından 10-17 metrekarelik dükkanlarına hapsedilmeye şimdi de belediyenin diğer tek kalan yüzde 60 gelirli, halkın ve belediyenin yüzde 60 geliri şu an da iyi ki var dediğim jandarma komutanlığı ve kaymakamlık makamı tarafından boşaltılmak üzere buraya geldi. Ancak onlar da kararlı görünüyor. Biz de kararlı görünüyoruz. Bizim yürütmeyi durdurma talepli davamız var dedik ve de yürütmeyi durdurma kararı alma ihtimalimiz var dedik ama anladığım kadarıyla kabul ettiremiyoruz. Burada durmaya devam ediyoruz. Herkesin de bilgisi olsun çünkü bu sürecin tamamını tüm şeffaflığıyla, tüm kanıtlarıyla birebir sizlerle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. "