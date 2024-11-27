Efes Selçuk’ta nöbete kaymakamdan tehdit

Haber Merkezi

İzmir Selçuk’ta Meryem Ana Evi giriş ve otopark gelirlerinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi kararına karşı nöbet sürüyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kaymakamlığın belediyeye yazı göndererek “Siz rızanızla çıkmadınız artık sizi biz çıkaracağız” dediğini aktardı.

Sengel, “Biz buradan Efes Selçuk ilçe olarak idame edilsin diye çıkmıyoruz. Biz aslında herkes adına çıkmıyoruz. Herkes için biz buradayız, tek kişi kalana kadar ben buradayım. Herkesi de buraya davet ediyoruz.” dedi.

Sengel X hesabından da “Bu gelirle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çalışanlarımızın maaşını ödüyoruz, o çalışanlar işsizlik çukuruna düşmüyor. O gelir Efes Selçuk’a bu ekonomik krizde bir nebze nefes oluyor.” ifadelerini kullandı.