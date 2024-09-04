Efes Selçuk’ta Sanat, Kültür ve Yaşam Festivali

Kültür Sanat Servisi

Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek olan kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, 6-7-8 Eylül tarihlerinde Efes Selçuk'ta başlıyor. “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla Efes Selçuk’un kurtuluşunun 102. Yılı üç gün boyunca coşkuyla kutlanacak.

EFEST, bu yıl Efes Selçuk’lu yurttaşların ve çevre ilçelerden gelecek misafirlerin açacakları el işi ve yerel lezzetler stantlarının yanı sıra, kültür-sanat etkinlikleri, hobi atölyeleri, spor turnuvaları, minik misafirler için oyun atölyeleri ve sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak. EFEST boyunca OZBİ, ZARA ve Norm Ender festival sahnesinde yer alacak. 'Celsus Kitap Günleri! kapsamında da festival boyunca birçok yayın evi İstasyon Meydanı’nda kuracakları kitap stantlarıyla kitap severlerle buluşacak.