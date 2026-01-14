Efes Selçuk’ta üreticiye katkı sunan tarım eğitimi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Aronya, Ahududu, Böğürtlen ve Yaban Mersini Yetiştiriciliği Eğitimi”, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda gerçekleştirildi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda Ziraat Mühendisi Merve Candan Cankurtaran’ın anlatımıyla gerçekleşen Aronya, Ahududu, Böğürtlen ve Yaban Mersini Yetiştiriciliği Eğitimi’nde; tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin güçlendirilmesine yer verildi. Üreticilerin bilgiye erişimini artırarak bilinçli ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla düzenlenen eğitime 25 üretici katıldı.

Ücretsiz eğitim kapsamında gübreleme teknikleri, budama, hasat verimi ve bahçe ömrü, yıllara göre ürün verimi, üreticilerin sık yaptığı hatalar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu iklim koşulları, doğru dikim zamanı ve dikim mesafeleri gibi birçok konu ele alındı. Ayrıca aronya, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini bitkilerinin morfolojik yapılarına ilişkin de detaylı bilgiler paylaşıldı.

“Eğitimlerin sonunda İzmir genelinde olumlu ve faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz”

Ziraat Mühendisi Cankurtaran, eğitim sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün Efes Selçuk’ta, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üzümsü meyveler yetiştiriciliğine dair bir eğitim gerçekleştirdik. Katılım oldukça yüksekti ve üreticilerimiz konuya son derece ilgiliydi. Çok nitelikli sorular sordular. Bu da eğitimi oldukça keyifli ve verimli hale getirdi. Biz bu eğitimleri üreticilerimizin doğru üretim yöntemlerini uygulaması için düzenliyoruz. Eğitimlerin sonunda İzmir genelinde olumlu ve faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan üreticilerden Meral Keskin, “Eğitim gayet iyiydi. Anlatım ve içerik oldukça güzeldi. Tüm sorularımıza yanıt bulabileceğimiz bir eğitim oldu. Amatör olarak yetiştirdiğimiz bitkilerle ilgili sorularımızı sorup cevaplarını aldık. Artık daha bilinçli bir yetiştiricilik yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden katılımcılardan İlyas Kırlıoğlu, “Hocamızın verdiği bilgilerden çok faydalandık. Bu tür eğitimlerle çiftçilerin ve üreticilerin bilgilendirilmesi çok önemli. Efes Selçuk Belediyesi’ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Katılımcılardan Hayrettin Keskin de eğitimin her kesime hitap ettiğini belirterek, “Eğitim oldukça güzeldi. Efes Selçuk Belediyesi’nin bu tür etkinliklerine katılmaya özen gösteriyoruz. Bunlar çok değerli, katma değeri olan eğitimler. Hem amatörlere hem de profesyonellere, ticari amaçla üretim yapacak olanlara hitap ediyor” ifadelerini kullandı.