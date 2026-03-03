Efes'te devir işlemi durduruldu

İzmir 4. İdare Mahkemesi, Selçuk’ta Efes Alt Kapı otoparkı ve tuvaletlerin Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye kiralanmasına yönelik yapılan ihaleyi hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu.

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Valiliği tarafından Efes Ören Yeri’nde bulunan otopark ve tuvaletlerin Turaş Turizm ve Tic. A.Ş.'ye kiralanması amacıyla yapılan ihalede usulsüzlükler olduğunu belirtti. Belediyeye göre, ihaleye katılmaları için herhangi bir bildirimde bulunulmadı ve sürece dair hiçbir duyuru yapılmadı. Belediye, bu sebeple haklarının ihlal edildiğini ve ihale sonucunun iptal edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek dava açtı.

Mahkeme, ihalenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkemeye göre, ihalenin yapıldığı süreçte gerekli ihale şartları sağlanmadı. Ayrıca, yapılan ihaleye yalnızca Turaş Turizm ve Tic. A.Ş. katılmıştı, bu durum ise ihalenin adil olmadığına işaret etti. Mahkeme, bu sebeple ihalenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

“ADALET HERKES İÇİN”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Alt Kapı Otoparkı’nın işletme hakkının Turaş’a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından gerçekleştirilen devir işleminin hukuka aykırı olduğunu ifade eden Sengel, “Efes Alt Kapı Otoparkı’ndan tahliye edildik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM tarafından işletme hakkı Turaş’a verildi. Bu sürecin hukuka uygun olmadığı, haksız ve usulsüz olduğu gerekçesiyle dava açtık. Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibariyle; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi” diye konuştu.

Sengel, hukuk devleti ilkesine vurgu yaparak, “Hukukun, mevzuatın ve adaletin herkes için eşit ve aynı koşullarda uygulanması gerekir” dedi.