Efes’te kritik gece: Barcelona sınavı öncesi alarm zilleri çalıyor
Düşüşteki Anadolu Efes, EuroLeague’in 12. haftasında güçlü Barcelona’yı ağırlıyor. Lacivert-beyazlılar hem çıkış arıyor hem de Avrupa sahnesindeki 887. maçına özel bir galibiyet hedefliyor.
Anadolu Efes, Euroleague'in on ikinci haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Euroleague'de ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.