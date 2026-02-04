Efes’te sit alanına inşaat

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nin bitişiğinde yapılan Karşılama Merkezi inşaatı tepkilere yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Vedius Gymnasiumu’nun tam karşısında “karşılama kapısı” inşa çalışmalarına başlandı. Alanda alışveriş birimlerinin yer alacağı, Efes Antik Kenti’nin her iki kapısındaki mevcut dükkânların kaldırılarak tamamının bu yeni merkeze taşınacağı belirtildi. Proje kapsamında ayrıca otopark yapılması planlanırken, bölgedeki hafriyat çalışmalarının arkeolojik tabakalara zarar verdiği belirtildi.

EGEÇEP’in başvurusu üzerine İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, alanın birinci derece arkeolojik sit olduğunu teyit etti. EGEÇEP ise konuya ilişkin dava açacağını açıkladı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sürdürülen inşaat ve betonlaşma çalışmalarının yerel yönetimler tarafından değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. Sengel, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre birinci derece arkeolojik sit alanlarında kazı, inşaat ve betonlaşmanın yasal olarak mümkün olmadığını anımsatarak, ağaç dikmenin dahi yasak olduğu bu alanlarda bugün bakanlık eliyle insanlık mirasının merkezine beton döküldüğünü söyledi. Sengel özetle şunları kaydetti: “Projeye ilişkin inşaat ruhsatı belediyemiz tarafından verilmemiştir. Buna rağmen ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından res’en düzenlenmiş ve yerel yönetim devre dışı bırakılmıştır. Merkezi yönetim Efes’e bir gelir ve rant alanı olarak yaklaşmaktadır. Meryem Ana Otoparkı’nın belediyemizden alınması ve Efes Alt Kapı Otoparkı’nın belediyeye bilgi verilmeden Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından TURAŞ’a ihale edilmesi bu yaklaşımın somut örnekleridir. ‘Geleceğe Miras’ adı altında yürütülen bu süreç, kültürel mirastan çok bir sermaye anlayışını geleceğe taşımaktadır.”