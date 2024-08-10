Efkan Ala: 14 Ağustos'ta partiye yeni katılımlar olacak

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi.

Ala, AKP Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamada bulundu.

"ERDOĞAN KONUŞACAK"

Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edileceğini savunan Ala, etkinliğin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanı'mızın konuşması olacak. Ondan önce bir gösteri. AK Parti'nin serencamını anlatan, milletimizle bütünleşmesini anlatan bir gösteri olacak. AK Parti birçok şeyin başlangıcı oldu, yeniliği getirdi Türkiye'ye. Birçok şeyin adı AK Parti ile anılır oldu. Sloganımız da bunu çağrıştıracak bir slogan olacaktır. 'Adı AK Parti.' Vizyonumuz paylaşılacak. AK Parti'nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolünün, aslında başarıdan başarıya koşması ve kendisiyle yarışıyor olmasının hem bizim siyasetimize hem de bizi izleyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin siyasetine çok önemli katkılar sunduğu kanaatindeyiz. Bu şuur ve sorumluluğun bilinci içerisinde o programları yapıyoruz."

Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, İYİ Parti'den istifa eden vekiller Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz ve Bilal Bilici, AKP'ye transfer olacak isimlerin başında yer alıyor.