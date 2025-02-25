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Efkan Ala'dan Özgür Özel'e yanıt

CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü konuşmasına tepki gösteren AKP'li Efkan Ala, "Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir" açıklamasında bulundu.

Güncel
  • 25.02.2025 15:56
  • Giriş: 25.02.2025 15:56
  • Güncelleme: 25.02.2025 16:01
Kaynak: Haber Merkezi
Efkan Ala'dan Özgür Özel'e yanıt
Fotoğraf: DepoPhotos

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Ala, CHP'de yenilenme olmadığını savunarak Özel'in konuşması hakkında 'siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde olduğunun deşifresi' nitelemesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ala şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP’de hiçbir yenilenme olmamıştır. Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir."

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