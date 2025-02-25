Efkan Ala'dan 'silah bırakma çağrısı bekliyoruz' açıklaması: "Temkinli bir iyimserlik içindeyim"

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, DEM Parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin silah bırakma çağrısının yapılması için ortamın müsait olduğunu söyledi.

"İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim" diyen Ala, "Bu çalışmaların sonuç almasını arzu ediyoruz. Herkese düşen şey var burada. Yani herkes elinden geleni yapmalı. Herkes katkıda bulunmalı o zaman büyük bir ihtimalle sonuç alınabilir" diye konuştu.

Ala, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.

Ala, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Biz Türkiye'nin sorunlarını çözelim diye siyaset yapıyoruz" dedi.

Efkan Ala, AKP'ye yeni milletvekili katılımına ilişkin "Olabilir. Biz bir pazarlık içerisinde değiliz. Biz kurulduğu günden bugüne uyguladığı projelerle, yaptığı yatırımlarla, koyduğu vizyonla, hedeflerle Türkiye'yi yönetmeye çalışan büyük bir partiyiz ve güçlü bir kadroyuz. Buraya katkıda bulunmak isteyen, Türkiye'ye katkıda bulunuyor. Onu görenler de elbette 'AK Parti ile birlikte, AK Parti'nin içerisinde siyaset yapayım' diye tercihte bulunuyorlar" diye yanıtladı.

"TÜSİAD'IN SİYASİ SİCİLİ TEMİZ DEĞİLDİR"

Ala, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarının ve sonrasında başlatılan soruşturmanın hatırlatılması üzerine "Fakat siyasi sicili temiz değildir TÜSİAD'ın. Yani ne zaman bir boşluk bulsa siyasete, siyaset dışı müdahalelerde bulunma imkanını değerlendirmiştir. Bu doğru bir iş değil. Bu eski Türkiye'de sonuç alıyordu. Artık bizim getirdiğimiz aşamada, Türkiye'de vesayet odakları ortadan kalkmıştır. Kurumlar kendi işlerini yapıyorlar. TÜSİAD'ın böyle şuur altı çağrısıyla hükümetlere yön verecek vesayet odakları yoktur" ifadelerini kullandı.

Ala, TÜSİAD'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına bir eleştiride bulunmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"TÜSİAD'ın bir iş adamları derneği olarak, Milli Savunma Bakanlığının askeri disiplin içerisinde Genelkurmay Başkanlığındaki askeri disipline ilişkin soruşturmasına, bir devlet kurumunun soruşturmasına dair ne gibi bir görevi ve vazifesi var? Bu nasıl bir oligarşi, yani o zaman ne akla geliyor? Demek ki bir demokrasiden yana değil, aslında oligarşiden yana."

"SEÇİMLERİN ERTESİ GÜNÜ TARTIŞMA BAŞLADI"

Ala, muhalefetin, "yargının siyasi araca dönüştürüldüğü" söylemleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalar ile diploması konusundaki soruşturmalara ilişkin ise "Belediye seçimleri oldu, ertesi gün kendileri bu tartışmaları başlattılar. Daha cumhurbaşkanlığı seçimine 5 yıl var. Yani önümüzde ciddi bir süre var" dedi.

Ala, şöyle konuştu:

"Bu en başta 16 milyon insanın iradesine saygısızlıktır. İkincisi parti içi çekişmeler, şaibeler, bunlar kendi aralarında söylüyorlar ve artık kamuoyuna mal oldu. Bunlar gündeme ne zaman gelse hemen bunları örtbas etmek için bir 'siyaset müdahalesi var, bir müdahale var' diye yaygara koparıyorlar. Bu inanın Türkiye'ye yakışmayan manzaralardır. Siyaset ciddiyet ister. Siyaset biraz emek ve biraz saygın olmayı gerektirir. Daha belediye başkanı seçilir seçilmez ertesi gün çocukça şeylere girişmemek icap eder. Daha önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimine yıllar varken bu tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin zamanı heba ediliyor. Yargının işi var değil mi? Yargının prosedürleri var. O yargı içerisinde kendisinin itiraz hakları elinden mi alınmış? Yani kendisinin itiraz hakları yok mu? Bunun siyasetle veya işte başka partilerle ne ilgisi var? Yani ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsalar ya da kendilerine göre bir davayla karşılaşsalar, bunu niye kendi prosedürü içerisinde devam ettirmeyip de siyasal alana taşıyorlar?"

"MUHALEFETİN KARAR ALMA ÇOĞUNLUĞU VAR MI?"

Muhalefetin erken seçim beklentisine yönelik soruya Ala, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Muhalefetin erken seçime gitme, karar alma çoğunluğu var mı? Böyle bir imkan da yok. Biz muhalefetin bütün projelerini gerçekleştirmek üzere burada siyaset yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözelim diye siyaset yapıyoruz" cevabını verdi.

Ala, cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu mu yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mı daha zorlayıcı bir aday olacağı sorusunu, "Biz onları konuşmuyoruz. Biz Türkiye'ye hizmeti konuşuyoruz. Hizmet, arkasından başarıyı getirir, seçimi kazanmanızı sağlar. Bunu biz bu 22 yılda girdiğimiz bütün seçimleri kazanarak gördük. Siz seçim gelmeden daha seçim meselelerini konuşursanız bir iş yapmayacaksınız demektir" diye yanıtladı.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISININ YAPILACAĞI TAHMİN EDİLEBİLİR"

Ala, DEM Parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin, "Sürecin sonunda beklentiniz nedir?" sorusu üzerine "Terörsüz bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çok açık. Çünkü Türkiye bu prangalarından kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin etrafında olup biteni gördüklerini, Türkiye'yi istikrar içerisinde hedefleriyle buluşturmak zorunda olduklarını dile getiren Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, 85 milyonun memnuniyetini sağlayarak yoluna devam etmesini istiyoruz. Çocuklar heder olmasın, kaynaklarımız boşa gitmesin; dünyanın, Türkiye'nin ve insanların kendi ailelerinin hizmetine odaklansınlar. Terörsüz bir Türkiye olsun. Çok bedel ödendi. Hem insan kaynağımız, insanlarımız perişan oldu, hayatlarını kaybettiler. Şehitlerimiz bu memleket için canlarını verdiler. Birçok kardeşimiz gazi oldu, sıkıntı çekti ve o bölge çok büyük sıkıntı çekti."

Ersoy'un, "Silah bırak çağrısı mı bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Ala, "Şu andaki ortam tahmine müsaittir. Yani bu silah bırakma çağrısının yapılacağı tahmin edilebilir, biz de bunu bekliyoruz" dedi.

"İHTİYATLI BİR İYİMSERLİK İÇERİSİNDEYİM"

Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset sadece bir şeyi beklemez. Bekleneni yapmak için çalışmalar yapar. Biz sadece bekleyenler tarafında değiliz. Biz elimizden geleni şimdiye kadar yaptık terörle mücadelede terörsüz bir Türkiye olsun diye ama şimdi de o devam ederken bir yandan da artık bundan tamamen kurtulalım diye çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonuç almasını arzu ediyoruz. Herkese düşen şey var burada. Yani herkes elinden geleni yapmalı. Herkes katkıda bulunmalı o zaman büyük bir ihtimalle sonuç alınabilir. Burada ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Temkinli bir iyimserlik elbette. Çünkü çok fazla aktör var işin içerisinde. Yabancı ülkeler var, istihbarat örgütleri var, bölgedeki durum var. Bütün bunları dikkate aldığımızda Türkiye, evet böyle zor şartlarda bizler önemli başarılar elde ettik birçok alanda. Bunda da elde edebiliriz diye elimizden geleni yapıyoruz ve ümit ediyorum ki sonuç alınır. Tabii herkes burada üzerine düşeni yaparsa daha az maliyet ödenir."

AKP Genel Başkanvekili Ala, DEM Parti ile AKP'nin konuya yaklaşımları arasında fark olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti: