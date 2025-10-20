Efkan Şeşen'den yeni single: 'Söyle Kalbim'

Müzisyen Efkan Şeşen'in 'Şairli Şarkılar' serisi devam ediyor.

Sözleri İbrahim Karaca'ya ve müziği kendisine ait 'Söyle Kalbim' ikinci single olarak tüm dijital mağaza ve platformlarda yayınlandı.

Hızlı yazılıp bestelenen ve aranje edilip kaydedilen bu şarkı için Efkan Şeşen, şunları söylüyor:

“Yaz sürecinde yolum konser ve gezi amaçlı Artvin, Ankara, İzmir, Hatay’dan geçti ve Samsun’da verdiğim molayı bu şarkının bir an önce kaydedilip sevenlerime ulaştırılması için kullandım. (şu an Samos’daki zeytinliğimizdeyiz) Yoksa Hollanda’daki stüdyoma, yani aylar sonraya kalacaktı..Umarım dinleyicim de bendeki heyecanı yaşar ve beğenir..Şimdi ‘ŞAİRLİ ŞARKILAR’ın yenileri yolda.. Değerli Şairlerimizin şiirlerinin ışıltısı karşımda..Gitarım, ıslığım ve sesim kapılarını çalıyor yeni şarkılar için..”

Söyle Kalbim'in kayıtları Samsun’da Stüdyo Odyofil Record’da yapıldı. Genç müzisyenler Erhan Gül, Ebru Gül, Taylan Gürpınar ve Uğur Ihtiyar’ın icraları ile hayat buldu.

Şarkıya tüm dijital mağazalardan ve YouTube kanalından ulaşabiliyor.