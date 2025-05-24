Efkan Şeşen’den yeni proje: “Düş Aynası” ile “Şairli Şarkılar” serisi başladı

Sözleri şair ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’e, bestesi Efkan Şeşen’e ait olan “Düş Aynası" dinleyicileriyle buluştu.

Şarkıda, Şeşen’in oğlu Sinan Şeşen ile saksafonda Adnan Dura da katkı sunuyor.

Hollanda'da yaşayan Efkan Şeşen, projenin temelini edebiyat dünyasından ilham aldığı şiirler üzerine kuruyor.

Serinin devamında İbrahim Karaca, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Yelda Karataş, Emin Şir ve Cemile Çakır gibi isimlere ait şiirlerin bestelenmiş versiyonları da dinleyicilere sunulacak.

Yeni single’ı ve projenin ruhunu kendisi için önemimi anlatan Şeşen, sunları söyledi:



“..kimi hazır, kaydedilecek… Kimi müzikle buluşuyor henüz… Ömrüm yettiğince devam edecek bir heyecan ve onur. Beni, yani bugünkü duygumu yansıttığını düşünüyorum. Sevdiğim değerli şairlerimizden bestelenen şiirler, tekli şarkılar şeklinde yayınlanacak. Özel bir konu yok… Özel bir tarih yok… Dijital müzik piyasası ve sosyal medya etkisini önceleyerek çıkmıyor bu besteler ve şarkılar… Şair’in şiiri ve benim müziğimin içten buluşması var… Bir kervan gibi yolda dizilecekler…”

“Düş Aynası”, tüm dijital müzik platformlarının yanı sıra Şeşen’in YouTube kanalından da dinlenebiliyor.