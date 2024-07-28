Eflani’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’ün Eflani ilçesinde ekmek fırının çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eflani - Pınarbaşı yolu Kayalar köyünde Mehmet Karadeniz’e ait ekmek fırının çatı katında yangın çıktı.

Çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi alevler kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıktığı binan önünde yer alan ve daha önce kapatılan LPG istasyonun aktif olmaması ise faciayı önlerken, Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.