Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eflani’de sağanak yolları göle çevirdi

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 21:17
  • Giriş: 06.09.2025 21:17
  • Güncelleme: 06.09.2025 21:17
Kaynak: İHA
Eflani’de sağanak yolları göle çevirdi

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 3 aydır kuraklıkla mücadele eden ilçede aniden bastıran sağanak sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.
Kurak geçen yaz aylarının ardından gelen yağmur, çiftçiler başta olmak üzere ilçe halkını sevindirdi.

BirGün'e Abone Ol