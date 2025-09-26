Efsane başantrenör Aydın Örs, Anadolu Efes'in idmanını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın efsane başantrenörü Aydın Örs, lacivert-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp efsanemiz Aydın Örs, kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağımız yeni sezondaki ilk resmi maçımız öncesinde şut antrenmanımızı ziyaret etti. Oyuncularımıza kısa bir konuşma da yapan Aydın Örs, oyuncularımıza başarılar da diledi. Bugünkü ziyaretleri için kulüp efsanemize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.